Til kamp for renere klode: Elever i Humble begyndte i nærområde

Elever fra musikefterskole ud med skraldeposer og handsker for at fjerne skrald i Humble

HUMBLE: Store forandringer starter med en selv og ens omgivelser. Med dette som udgangspunkt tog eleverne fra Musikefterskolen i Humble tirsdag del i kampen for en renere klode. For det handler ikke kun om mindsket udledning af CO2, men også om det nære miljø. Herunder at man naturligvis ikke smider affald i naturen eller andetsteds i det offentlige rum, udover selvfølgelig i skraldespandene.

På Musikefterskolen i Humble har de haft et særligt miljøudvalg, bestående af Louise Munch-Andersen, Kåre Abrahamsen Selma Fangel Holmgaard og Maria Holleufer Skovgaard.

- Det er selvfølgelig rigtigt vigtigt at gøre en indsats, så vore børn og fremtidige generationer kan leve trygt, som Kåre Abrahamsen fastslår det.

Og på skolen har man allerede ydet noget af det, der ligger lige for.

- Vi er blevet bevidste om at slukke lyset, når vi forlader et rum, og tage kortere bade, fortæller Louise Munch-Andersen.

Det handler om at vise, at det nytter noget efter princippet "mange bække små", påpeger lærer Frank Lundstrøm, der underviser i forskellige naturfag på efterskolen.

Efter et fælles oplæg blev eleverne tirsdag sendt rundt i Humble i hold, bevæbnet med poser og handsker. Fyns Amts Avis tog med et syv-elevers hold og fik undervejs en snak med eleverne, som ikke selv kunne finde på at smide skrald på gaden eller i naturen. Men omvendt nok heller ikke ville påpege det, hvis de så andre gøre det. Det ville nok alligevel være for stort et skridt at tage.

Eleverne i gruppen var William Lau Hansen, Marius Lins, Freja Skov Nielsen, Niels Bech-Jessen, Kasper lassen, Magnus Nielsen og Oliver Munk-Pedersen.

De blev blandt andet sendt forbi brugsen og den gamle stationsbygning, og selv om affaldsmængderne nok var mindre end i storbyerne, var der noget at hente. Mest plastemballage og cigaretskodder.

Tyggegummi, der er spyttet ud og kørt ned i asfalten, er et problem, som kræver noget helt særligt og mere end nogle flittige efterskoleelevers indsats i halvanden time at fjerne. Syv-elevs gruppen fik dog samlet et stykke op, som var brugt for ganske nyligt.