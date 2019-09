LANGELAND: Det er med den klare målsætning, at alle skal have en god start på livet, når Langeland Kommune mandag den 16. september holder temadag om og for unge, der har brug for hjælp eller vejledning til at komme videre. Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget er vært, og det foregår i foyeren i Sundhedshuset kl. 13-15.30.

Alle interesserede er velkomne, og der er ingen tilmelding. Man møder bare op.

Formanden for udvalget, René Larsen (S), ser meget frem til dagen.

- Den gode start er vigtig, for det modsatte, en skæv start, kan betyde, at den unge "rammer forbi skiven" med alle de problemer, det kan medføre. Det er for eksempel mangel på uddannelse, det er ledighed, og der kan samtidig være misbrug eller sygdom, siger René Larsen.

Langeland Kommune gennemfører en "tre-trins raket" omkring indsatsen. Første trin er en ungestrategi, hvor man vil sørge for én strategisk retning for alle indsatser omkring unge.

Næste trin er en unge-enhed, som skal vurdere unge, der ikke er i gang med en uddannelse eller har arbejde eller lignende. Efter vurderingen inddeler man de unge i målgrupper.

Tre trin er en ungekontakt, som blandt andet skal sikre en tværfaglig og sammenhængende hjælp til dem, der har behov for det. Det sker via én indgang til Langeland Kommune samt via tildeling af en kontaktperson.