Tekstildesigner hjælper elever med at finde klimaløsninger: - Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget

KASSEBØLLE: Det kan virke som en umulig opgave at gøre noget ved verdens klimaproblemer. Men ifølge Nynne Riis, der er tekstildesigner og gæsteunderviser på Kassebølle Friskole, er man nødt til at starte et sted.

Man kan selvfølgelig ikke være perfekt og klimaneutral. Men alle kan gøre lidt hver især, mener hun.

- Jeg tror, der er mange, som tænker, at det alligevel ikke hjælper, at så lille et land som Danmark gør noget. Men jeg tror, man er nødt til at have et andet mind-set, så man i stedet tænker, at hver en lille ting kan gøre en forskel, siger Nynne Riis.

I hele uge 37 var hun med til at sætte fokus på bæredygtighed og FN's 17 verdensmål på Kassebølle Friskole. Hun underviste eleverne i designprocessen, så de lærte at skabe nye muligheder for at tænke i løsninger.

Og selvom det var hendes opgave at inspirere eleverne, er inspirationen gået begge veje.

- Det har været interessant at se, hvordan børnene er så direkte i deres måde at forholde sig til ting. For eksempel spørger de: "Hvorfor gør vi sådan, hvis det er dårligt for miljøet". De er så umiddelbare i deres tilgang, og det er enormt inspirerende, siger Nynne Riis.