Teknologibibioteket på besøg: IT kan hjælpe mod begyndende demens

RUDKØBING: Er overblikket og hukommelsen begyndt at svigte? Mange ældre vil gerne blive i hjemmet, og ny teknologi kan gøre hverdagen lettere for alle. En mobiltelefon kan eksempelvis hjælpe hverdagen godt på vej. Teknologibiblioteket kommer forbi Langeland Bibliotek og står parat til at hjælpe.

- Kom og hør mere om mulighederne på Langeland Bibliotek - alle er velkomne, lyder det fra Langelands Bibliotek.

En smartphone kan eksempelvis indstilles, så du alene med din stemme kan lave opkald eller formulere SMS'er. Og kalenderen i telefonen og på en tablet kan sættes op, så den ikke blot minder dig om, hvad du skal og hvornår, men også husker dig på det, som du skal have med ud af døren til den pågældende aktivitet.

Både smartphones og tablet kan også lave en dagbog i billeder over dagens aktiviteter, og det er ikke svært.

Det foregår: Torsdag 28. februar klokken 14-16, onsdag 3. april klokken 14-16. Adressen er Langelands Bibliotek, Østerport 5, 5900 Rudkøbing. Projektet er et led i Langeland Kommunes indsats for at bedre vilkårene for ældre med begyndende demens og deres pårørende.