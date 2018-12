Teater på Langeland: fem forestillinger planlagt - flere er på vej

Teatersæsonen 2019/20 allerede planlagt i store træk. Fem forestillinger er booket, endnu mangler et par stykker.

Langelands Selvbestaltede Kulturforening, LaSK, har det lidt ligesom de store modehuse: Allerede nu ved bestyrelsen i store træk, hvad teatersæsonen 2019/2020 vil byde på.

Det betyder, at langelænderne kan se frem til et fyldigt teaterprogram med mange nye forestillinger - heraf to, som bliver vist i "den rigtige teatersal", scenen på ØP.

ØP rummede engang Langelands eneste teatersal, men mange forestillinger spilles i dag på gulvet - og det gør dem mere egnede til teatersale uden scene - som på de to efterskoler, Musikefterskolen i Humble og Langelands Efterskole i Rudkøbing.

Programmet ser foreløbig således ud - der mangler stadig et par forestillinger til de to efterskoler:

Selvtægt (samarbejde mellem Teatret st.tv. og Teater Momentum) bliver opført på ØP, 26. november 2019

Salt (samarbejde mellem Det Olske Orkester og Ålborg Teater) opføres 29. oktober 2019, i Teatersalen på Langelands Efterskole.

29. januar 2020 er der endnu en forestilling på ØP. "Den Sidste Gud" er en boybandgyser og opføres af truppen De Damer.

Driving Miles (spilles af Parkteatret) vises tirsdag 10. marts 2020 på Musikefterskolen i Humble.

Teatret Møllen har skabt forestillingen, "Palle stadig alene i verden", som 17. marts 2020 spiller på Langeland. Spillestedet er endnu ikke bekræftet.

I denne sæson er der stadig fire forestillinger tilbage.

26. februar vises "Den Komiske tragedie" med Kulturmarkt-dk og 18. marts er det "Store Illusioner" med Teatret Thalias Tjenere - begge bliver opført i teatersalen på Langelands Efterskole, Nørrebro i Rudkøbing.

1. april er det "King Lear" med Teatret Møllen, som spiller i teatersalen på Musikefterskolen i Humble og endelig den 4. april sluttes sæson 2018/19 med "Indfødretsprøven", produceret af Mungo Park Kolding. Den spilles på Langelands Efterskole.