Teater: LaSK har ny forestilling på programmet 26. februar

RUDKØBING: I et af sine Gruk konstaterede Piet Hein, at "den som kun ta'r spøg for spøg og alvor kun alvorligt, han og hun har faktisk fattet begge dele dårligt". Netop sådan er det også med forestillingen "Den Komiske Tragedie", som er LaSK's bud til langelænderne på tirsdag, 26. februar kl. 19.30 i Teatersalen, Langelands Efterskole, Nørrebro 190 i Rudkøbing.

For den anmelderroste forestilling handler om angsten for ikke at være perfekt nok. Om at være bange for at fejle.

Helt konkret er det historien om den nervøse skuespiller og hendes selvsikre rolle spillet af Mette Rønne. Mens skuespilleren er bange for at gå på scenen, trives hendes rolle i spotlight og publikumsopmærksomhed. Og selvom det måske lyder modsætningsfyldt, er det en udfordring, mange skuespillere står i.

Her dog tilsat mere komedie end tragedie. For den poetiske forestilling vender teatret på hovedet som en hyldest til både fantasien og livet.

Teatersalen, Langelands Efterskole, Nørrebro 190, tirsdag 26. februar kl. 19.30, billet 50 kr./40 kr. for unge under 26