Tak for kampen: VUC-elever på Langeland mistede skolen men satte dagsordenen

Kampen startede da bestyrelsen for VUC Fyn i starten af december besluttede at lukke VUC på Langeland. Flere politikere gik ind i kampen for at bevare afdelingen, og Bjørn Brandenborg var sammen med nogle af eleverne til et af flere samråd, der blev holdt på Christiansborg i forbindelse med sagen. De mange møder, samråd og presseskriverier ændrede dog ikke noget. Den 25. marts blev beslutningen om at lukke VUC Langland definitiv. Begrundelsen var at skolen ikke var bæredygtig, altså for dyr.

- Tak for kampen. Det har været tre vilde måneder, hvor I fik vist hele Danmark, hvor vigtigt det er, at man kan tage en uddannelse i hele landet, sagde han.

Men morgensamlingen er alligevel anderledes. Den socialdemokratiske folketingskandidat, Bjørn Brandenborg, er nemlig mødt op med kage for at takke eleverne for tre måneders fælles kamp for at bevare deres skole.

RUDKØBING: Det er en helt almindelig onsdag morgen på VUC, hvor der er en helt almindelig morgensamling. De omkring 30 elever synger Livtræet, og få at vide, at de mister deres SU, hvis de ikke møder op til eksamen om fire uger.

Ærgerlig beslutning

I løbet af de tre måneder kom også andre dele af landet ind i kampen. For det er ikke kun på Langeland, at der er lukket VUC-afdelinger.

- Det arbejde, I har lavet, har været med til at ændre, hvordan man ser på det her politisk. Nu mener alle, at det er vigtigt at man kan tage en uddannelse i hele landet. Det er så bare ærgerligt, at det ikke lykkedes at redde skolen, sagde Bjørn Brandenborg til eleverne.

Lederen af VUC Langeland, Thomas Borum Reuss ærgrer sig over, at det ikke kunne lade sig gøre, at køre afdelingen videre.

- Det er ulykkeligt, at vi lukker, for vi kunne give et tilbud der passer til et område som Langeland. Selvom Danmark er et lille land, er der jo store forskelle, og det er vigtigt, at der også er et uddannelsestilbud på Langeland, siger han.

Kampen blev tabt, men i det mindste vandt eleverne på VUC i Rudkøbing for en kort stund den politiske dagsorden.

- Bliv ved med at kæmpe, sluttede Bjørn Brandenborg sin korte takketale af.

- Langeland er blevet eksemplet på, at man godt kan ændre noget, sluttede han.