Syv måneder for vold og skældsord på Langeland: Frikendt for slag med kødhammer

Kvinde fra Langeland fik syv måneder - men blev frikendt for at have slået mand med kødhammer

SPODSBJERG: En kvinde er ved Retten i Svendborg blevet idømt syv måneders ubetinget fængsel for vold og trusler på livet mod en mandlig bekendt på en adresse i Spodsbjerg den 24. maj. Derudover blev hun også dømt for fornærmende adfærd og trusler mod en politiassistent, da hun efterfølgende var blevet anholdt, samt for et butikstyveri til 357 kroner senere på året i Føtex i Svendborg.

Til gengæld blev kvinden frifundet for at have slået den mandlige bekendte med en kødhammer. Dette nægtede hun, og hverken han eller andre vidner kunne bekræfte dette i retten.

Angiveligt skulle kvinden have råbt, at hun ville slå ham ihjel med kødhammeren. Hun nægtede truslerne, men blev dømt for dem. Og hun blev dømt for at have sparket ham i hovedet. Hvilket hun da også erkendte og i øvrigt blev bekræftet af to politifolk.

Hun blev dømt for at have truet politiassistenten med at spytte ham i ansigtet. Både da hun sad som anholdt i en patruljevogn og for at true med at opsøge ham, når han var i civil, og så gøre det samme. Her skulle hun ifølge domsudskriftet have råbt ord som "politisvin" og "lille mide". Til gengæld blev hun frikendt for at have råbt "pansersvin og "bøssesvin".

Butikstyveriet erkendte hun.

Kvinden forklarede i retten, at hun havde tabte 29 kg, fordi forurettede havde kørt psykisk på hende. Desuden havde hun dårligt hjerte. Hun har været på antabus i halvandet år.

Dommen på de syv måneder er en såkaldt fællesstraf. Kvinden blev prøveløsladt i juli 2017 og havde 65 dage tilbage at afsone. De ryger med i den nye dom.

Hun har en del fængselsdomme bag sig, blandt andet for vold, trusler og for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.