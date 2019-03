Syng sammen i Rudkøbing: Nu hver onsdag året rundt

RUDKØBING: En sanggruppe, som tidligere har mødtes i Frivillighuset på onsdage i lige uger, har fået så stor succes, at arrangementet "Syng sammen" nu sker hver onsdag hele året rundt.

Det var Kamma Brylle, der for fire år siden tog initiativ til sanggruppen, hvor der for eksempel sidste onsdag mødte 15 sangglade mennesker op for at synge i Frivillighuset på Fredensvej 1.

- Man kan bare møde op, kvinde som mand, og der er ingen krav om, at man skal kunne synge, opfordrer Kamma Brylle.

Der synges fra klokken 10 til 12, og repertoiret er danske sange, som akkompagneres af Knud Jensen på Keybord - næste gang er således onsdag den 27. marts.

Der er naturligvis en kaffepause midtvejs i forløbet. /KEH