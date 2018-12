Svømmehalsforening på Langeland: - Fantastisk med bevilling til Shores

Langeland: Der er tilfredshed hos Langeland Svømmehalsforening med meldingen om, at staten via finansloven for 2019 bevilger fem millioner kroner til projektet Shores Langeland, der har aktiviteter til havs som det helt centrale omdrejningspunkt. Men det vil ikke få den store betydning ellers for svømmehalsforeningens arbejde med at få etableret en svømmehal her på Langeland, vurderer man i foreningen.

- Jeg synes, at det er fantastisk, at man på Christiansborg betænker Shores Langeland. Jeg tvivler dog på, at det får den store indvirkning på vores arbejde. Selvfølgelig har begge projekter til formål at udvikle Langeland, mens ellers betragter jeg det som to selvstændige ting, siger David Jørgensen, bestyrelsesformand i Langeland Svømmehalsforening.

Siden et længere nyhedsbrev til medlemmerne i sommer har der været lidt stille omkring foreningen, i hvert fald offentligt.

- Det hænger sammen med, at vi stadig har forskellige løse ender, som vi arbejder med og skal have undersøgt, inden vi er klar til at søge fonde. Før det er på plads, vil vi helst ikke melde mere ud, tilføjer David Jørgensen.