Svineproducent på Langeland: To ansøgninger skal give mere effektiv drift

Ansøgninger om flere grise på to gårde - et tredje produktionssted vil stort set blive afviklet

HUMBLE: Svineproducent Jesper Bendix Drost, Humble, har for tiden to ansøgninger om miljøgodkendelse liggende ved Svendborg Kommune, der har samarbejdesaftale på dette område med Langeland Kommune, så Svendborg står for sagsbehandlingen. Ansøgningerne ligger offentligt tilgængelige på Langeland Kommunes hjemmeside, som henviser til Svendborg Kommunes ditto, hvis man vil læse nærmere.

- Det her er for at optimere min virksomhed lidt. Blandt andet at jeg kan sende hele træk afsted, når jeg skal aflevere svin til slagterier. Det kræver, at jeg kan have 210 i alt pr. gang, hvor vognmanden kommer, fortæller Jesper Bendix Drost til Fyns Amts Avis.

Den ene ansøgning gælder Harnbjerggård, Harnbjergvej 12, hvor han selv bor. Her ønsker han at udvide produktionsarealet til søer og smågrise ved at forlænge den eksisterende drægtighedsstald med et nyt staldafsnit på 387 kvadratmeter til løsgående, drægtige søer. Derudover søges om godkendelse af en container på 64 kvadratmeter til diegivende søer. Containeren er tidligere stillet op ved den eksisterende farestald.

Samtidig vil han gerne have fornyet tilladelse til en overdækket gyllebeholder på 2.850 kubikmeter. Gyllebeholderen var med i hans seneste miljøgodkendelse fra 2012, men blev ikke opført inden for tidsfristen, hvorved godkendelsen til denne del bortfaldt.

Den anden ansøgning drejer sig om Nørreballevej 13, hvor han ønsker at udvide produktionsarealet til slagtesvin ved at opføre en ny staldbygning i tilknytning til den eksisterende østlige slagtesvinestald. Det nye staldafsnit bliver på i alt 950 kvadratmeter, hvoraf de 755 kvadratmeter er produktionsareal til slagtesvin. I en anden stald vil han gerne have 80 kvadratmeter ændret, så han i stedet for søer må have slagtesvin.

Der etableres ikke ekstra opbevaringskapacitet til husdyrgødning udover de nye gyllekanaler i den nye stald.

På Nørballevej vil han, hvis ansøgningen godkendes, have 840 søer, og han regner med at levere 12-13.000 slagtesvin om året herfra. Desuden får søerne flere og flere smågrise.

På Harnbjerggård vil der blive produceret 29.500 smågrise årligt. De 16.000 vil blive solgt, resten opfedet til slagtesvin.

Et tredje produktionssted, der ligger på Ristingevej, vil stort set blive afviklet og brækket ned.

Alt i alt er det ikke nogen stor udvidelse, der er tale om, påpeger Jesper Bendix Drost.

- Og der ligger udgifter for mig i størrelsesordenen 300.000-340.000 kroner alene i ansøgningen, men det er flere år siden, at jeg senest har udvidet, og der er nogle ting, som er nødvendige for at tilpasse sig udviklingen, siger han.