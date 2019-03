Svendborg Sygehus: Nyt pres for at bevare fødeafdelingen starter på Langeland

En sydfynsk borgergruppe vil lægge pres på politikerne op til folketingsvalget for at bevare fødeafdelingen og akutmodtagelsen på Svendborg Sygehus. Gruppen starter den politiske kamp på Langeland.

- Jeg kan se, at der er nogen, der skal klemme ballerne sammen, hvis de skal føde og er på vej til Odense. Vi er nødt til at reagere som borgere, siger han.

LANGELAND: Frank Lundstrøm, der bor i Ristinge, kender vigtigheden af at have en fødeafdeling inden for nogenlunde afstand.

Skyd på politikerne

Borgergruppen starter deres kampagne med en debat i Rudkøbing den 30. marts, hvor de har samlet en imponerende flok af folketingskandidater.

Kun SF mangler ind til videre, da de har landsmøde den weekend.

Under det såkaldte kick off møde kan man få mulighed for at få opklaret, hvor de forskellige partier står i debatten.

- Jeg synes jeg kan se tegn på, at politikerne er begyndt at tænke, at de måske er gået lidt for langt i centraliseringen, så jeg håber virkelig på, at vi kan rykke noget, siger Andreas Munch Møller, der også er en af initiativtagerne i borgergruppen.

Både Andreas Munch Møller og Frank Lundstrøm var med, da Borgergruppen sidst var aktiv i 2016. Der lykkedes det at stoppe en spareplan i regionen, der ville betyde at fødeafdelingen og akutmodtagelsen i Svendborg skulle lukke.

- Sidste gang afleverede vi 12.000 underskrifter til regionsformand Stephanie Lohse (V) - og de 4.000 var fra Langeland - og så sagde hun, det var en stakket frist, for det ville jo lukke, når supersygehuset kom, siger Frank Lundstrøm.

Supersygehuset står efter planen færdigt i 2022, og borgergruppen håber nu at lægge pres på politikerne op til valget, så det ikke betyder at Svendborg Sygehus lukker.

- Vi starter på Langeland, fordi det var der, der var størst opbakning sidst, men også fordi det er meget vigtigt for Langeland, siger Andreas Munck Møller.

- Vi tænkte, at hvis den her beslutning skal omstødes, så er det nu og derfor tænkte vi, at nu går vi i gang igen, slutter han.