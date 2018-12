Sven Engelund: Fortidsminder bør vedligeholdes

LINDELSE: Svend Engelund har en passion: Han er vild med de langelandske fortidsminder. Både fordi han selv tidligere har sørget for vedligeholdelsen af dem - først som ansat ved Fyns Amts siden ved Langeland Kommune.

- Men efter jeg stoppede for fire år siden, er fortidsminderne ved at gro til... bortset fra en stendysse i Snave Skov, som frivillige sørger for at holde, siger han og fortsætter:

- Hvis Langeland gerne vil satse på cykel- og vandrerturisme er det vigtigt, at der også er noget at kigge på langs for eksempel Øhavsstien og cykelstierne. Det er fint, at kommunen etablerer cykelstrækninger, og at Øhavsstien bliver forlænget, men man bliver også nødt til at sørge for at "siderne" også er i orden, og man bibeholder det historiske og kulturelle langs vejene.