Succesforfatter på vej: Tom Buk-Swienty til skumringstime

Langeland: Den lokale Foreningen Norden Svendborg-Langeland kan sammen med Svendborg Bibliotek præsentere forfatteren Tom Buk-Swienty, der er bogaktuel med mammutbiografi om Karen Blixen med titlen "Løvinden".

Han er på programmet til årets "Skumringstime-arrangement" mandag 11. november, når forfatteren, der netop er flyttet til Svendborg, fortæller om sin nye bog. Buk-Swienty har gennem et årelangt forarbejde med ophold i perioder i Kenya afdækket Karen Blixens 17 år lange forgæves kamp for at få sin kaffefarm til at være rentabel, kombineret med store private problemer, der i sidste ende fik hende til at opgive. Billetforsalget er startet på biblioteket.

Arrangementet er et af flere på "Foreningen Norden Svendborg-Langelands" efterårsprogram, der bl.a. også rummer en filmforestilling af den norske storfilm "Amundsen", foredrag om minebyen Kiruna, der er under flytning, og endelig i december i samarbejde med Naturama en Rasmus Lyberth-koncert.