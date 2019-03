Succes på Langeland: Virksomhed med stort overskud

RUDKØBING: Virksomheden Dencam Composite, som fremstiller forme til vindmølleindustrien, kan se tilbage til 2018 med tilfredshed. Af årsregnskabet, der nu er offentliggjort, fremgår det, at året gav et overskud - resultat efter skat - på 11,7 millioner kroner mod 9,0 millioner kroner året før. - Selskabet har i 2018 fortsat den positive udvikling fra forrige år. Efterspørgslen efter kundespecifikke løsninger har været støt stigende i takt med den generelle vækst i vindmøllebranchen, hedder det i ledelsens beretning.

I løbet af året er har selskabet udvidet det samlede produktionsareal i Rudkøbing til i alt 13.000 m2, ligesom der løbende har været investeret i udvidelse og udvikling af organisationen. Lokalerne er blevet indrettet med nye energivenlige varmeinstallationer og løbende opgraderet for at opfylde moderne krav til arbejdsmiljø, tilføjes det. Driftsresultatet udgør 15,0 millioner kroner mod 11,5 millioner i 2017. Og der tegner sig ifølge ledelsen heller ingen mørke skyer over det år, vi nu er nået en fjerdedel igennem. - Den positive udvikling forventes at fortsætte for 2019, hvor der forventes investeringer i organisation og kapacitet til at modsvare stigende krav i markedet. Selskabet har fra 1. februar 2019 taget yderligere 7.300 m2 moderne produktionslokaler i brug i Kirkeby, nævnes det.

Der var i 2018 i gennemsnit ansat 80 medarbejdere mod 38 i 2017.

Dencam blev i efteråret af dagbladet Børsen kåret som såkaldt gazellevirksomhed. Et krav til dette er mindst en fordobling af omsætningen inden for fire år samt en vækst hvert år i alle fire år.