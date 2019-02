Succes: Vildt år i Medicinhaverne

TRANEKÆR: Onsdag den 6. februar holdt Medicinhaverne i Tranekær sin årlige generalforsamling. Helle Ravn fortalte i sin formandsberetning, at målet for 2018 var at koncentrere sig om aktiviteter for publikum og arbejde på de indre linjer, så året ikke blev så hektisk som det foregående.

Alligevel blev 2017 et travlt og udbytterigt år med både medlems- og besøgsfremgang og en masse forbedringer i og omkring Medicinhaverne.

Der blev afholdt 16 offentlige arrangementer, den store lade blev renoveret og fik nyt toilet, der blev anlagt en ny have, alle planter blev gennemgået og 172 nye skilte skrevet, ja endog en bog om Medicinhaverne blev det til. - Alle de mange tiltag kan naturligvis kun lade sig gøre, fordi vi har en aktiv havegruppe på 48 gæve kvinder og mænd, og fordi en række fonde og kommunen har hjulpet os med tilskud til både vores nyerhvervelser og aktiviteter, siger Helle Ravn.

Hun var også begejstret over, at der til generalforsamlingen var et fremmøde på cirka 50 mennesker.