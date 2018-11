Strynø tæt på nyt ø-hop: Langeland Kommune siger sikkert ja tak

Formentlig siger Langeland Kommune ja tak til tilbuddet og betaler 125.000 kroner for at være med.

Langeland/Strynø: Sidste sommer kom Strynø med på det såkaldte ø-hop, hvor man med en hurtigtsejlende katamaran-motorsejler kan komme rundt i Det Sydfynske Øhav til og fra samlet fem øer. Langeland Kommune har fået tilbuddet om at være med igen i 2019, og det ser ud til, at man takker ja.

Når Økonomiudvalget behandler sagen, ligger der en indstilling om at tilslutte sig og samtidig betale de 125.000 kroner, det koster at være med. I bevidstheden ligger også, at sommeren 2018 var meget solrig og varm, og at der dermed var tryk på turismen, og at debutten blev en stor succes.

De sydfynske kommuner arbejder i øvrigt med en vision i forhold til Det Sydfynske Øhav, hvor ø-hop er en del af drivkraften for vækst og udvikling på de sydfynske småøer.

Projektets vision er at skabe vækst og udvikling på småøerne med fokus på udvikling af turismeerhverv og at forbedre adgangen til øhavet ved bl.a. at nedbryde kommunegrænserne i den sydfynske færgeinfrastruktur.

En visionsplan er under udarbejdelse og forventes forelagt kommunalpolitikere til foråret 2019.