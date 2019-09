Strynø: Udvalg - færgeoverfarten skal fortsat være gratis for skolebørn

På et møde den 26.august indstillede Strynø-udvalget til, at færgetransport forsat skal være gratis for skolebørn

På et møde mandag den 26. august drøftede Strynø-udvalget, hvorvidt det stadig skal være gratis for skolebørn at tage færgen. Ordningen har indtil videre kunnet lade sig gøre, fordi Social-og Indenrigsministeriet yder tilskud til nedsættelse af færgetakster.

Langeland Kommune har siden 2017 brugt tilskuddet på at nedsætte billetpriserne for voksne og børn, som sejler med færgen mellem Strynø og Rudkøbing. Og det er altså den ordning, som Strynøudvalget nu anbefaler fortsættelsen af.

Ordning gør det gratis for de langelandske skolebørn at tage færgen. Mens priserne for øvrige børn og voksne er nedsat med de maksimale 25 procent. Udvalget har også anbefalet, at tilskuddet bruges på gøre billetten 80 procent billigere for godstransport. Som det allerede er tilfældet.

Strynøudvalget har sendt sin anbefaling videre til behandling i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

I perioden fra den 1. december 2018 til 1. juli 2019 benyttede 548 skolebørn sig af ordningen, fremgår det af kommunens opgørelse.