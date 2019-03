Strynø. Skal vi gå en tur?

Kære Jørn Moestrup, Kærvej 8, Strynø

Jeg åbner hjemmesiden "Langeland Atlas" og ser på fotos af dit hus. Du er genbo til Kærvej 13, hvor de nybagte ejere først foranledigede ændringer i den "Bevarende Lokalplan for Strynø", så det blev muligt at nedrive nogle af bygningerne i det åbne land. Derefter fik de i kommunalbestyrelsen gennemtrumfet en dispensation, så deres stuehus på trods af bevaringsværdighed kan nedrives.

Af dit brev forstår jeg, at du som mange strynboere er tilfreds med at lokalplanen beskytter Strynø By. Men du har ikke meget tilovers for kvaliteterne i landbrugsbebyggelsen på Strynø? Det undrer mig, når jeg ser på dit hus. For huset er netop udført med adskillige af de detaljer, som kvalificerer det til betegnelsen bevaringsværdigt. Detaljer, som er karakteristiske for byggestilen på Strynø. Det gælder f.eks. vinduesformat og sålebænke med tanding. Samt gavl med udkraget tandet gesims. Detaljer, som er lånt fra andre huse på øen.

Da min kone og jeg købte Den Gamle Borgmestergård i Rudkøbing som ruin for snart 50 år siden, forstod vi ikke hvad, der kvalificerede vores ejendom til fredning. Men en tålmodig arkitekt fra Kulturstyrelsen tog sig tid til at aflægge os et besøg og gennemgå vores ejendom. For os blev det en øjenåbner, og en voksende forståelse for bygningskultur.

Når man som gæst eller beboer går i land på Strynø, skal man ikke gå ret langt, før man bliver grebet af den særlige stemning på Strynø, som man mærker uden at gøre sig bevidst, hvad det er, der skaber den. En del af stemningen beror på bygningskulturen, som er gået i arv fra generation til generation. Den skaber en hundredårig tidslomme, som taler til os. Den bidrager til, at Strynø fortsat er en beboet og levende ø.

Skulle vi ikke gå en tur sammen og se nærmere på de andre stuehuse rundt om på øen?