Bagenkop: Med en bevilling på fem millioner kroner fra staten er det store projekt Shores Langeland kommet et skridt videre. Pengene er en del af finanslovsforliget. Samtidig anbefaler Økonomiudvalget i Langeland Kommune at frigive de 500.000 kroner, som kommunen selv har afsat for budgettet 2019. Det betyder, at man nu kan ansætte en projektleder.

Folketingsmedlem Erling Bonnesen (V) er glad for, at bevillingen kom igennem på finansloven.

- Nu kan kabalen gå op. Med disse penge og kommunens egen medfinansiering kan vi sikre, at dette store projekt, som blandt andet kan gavne turismen, kan gennemføres. Det er et godt arbejde, som er udført at de frivillige ildsjæle. Udover at lave et kraftcenter for vandsport i Bagenkop skal der arbejdes videre med forskellige hotspots - punkter andre steder på Langeland, hvor man også gør brug af havet til forskellige aktiviteter, påpeger han.

Forskere har dog været ude med kritik af den måde, pengene fra staten er kommet i hus på. Ikke så meget møntet på de enkelte projekter, men på at beløbene til Langeland og andre lokale projekter rundt om i Danmark ikke fremgik åbent i finanslovsudkastet i sin tid. Men folketingsmedlemmet er uenig.

- Det er noget vrøvl. Det her er et resultat af godt politisk benarbejde, og hvis der også skulle være nogle af mine politiske modstandere, som er utilfredse, så kan jeg bare henvise til den der med ræven og de sure rønnebær, svarer Erling Bonnesen.

Ivan Nielsen, som er med i arbejdsgruppen omkring Kraftcenter Bagenkop, er naturligvis glad for bevillingerne.

- Det er skønt, at vi nu kan nå i mål efter, at vi har arbejdet med det i syv år. Nu kan vi i første omgang få ansat den projektleder, som skal binde tingene sammen, siger Ivan Nielsen.

Han er tilfreds med, at det organisatoriske er på plads.

- Så kan fonde se, at Langeland Kommune går ind i det her projekt med fuld styrke. Det er en fordel, når vi skal videre, påpeger han.

Undervejs i forløbet han man indhentet gode råd fra Rasmus Johnsen, idémanden til det, der nu kendes som "Cold Hawaii" i det gamle fiskerleje Klitmøller i Thy. Her tiltrækker man vindsurfere fra nær og fjern med masser af liv på stedet.