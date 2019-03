Storrygere blæser på dyr og planter: Naturen bruges som askebæger

LANGELAND: Cigaretskodder er årets tema i forbindelse med Danmarks Naturfredningsforenings (DN) landsindsamling af affald i naturen og andre steder i det offentlige rum. Kulminationen finder sted søndag den 31. marts, hvor alle interesserede kan give en hånd med.

Alt afhængigt af, om man spørger "Hold Danmark Rent" eller naturfredningsforeningen, bliver der smidt otte-ni millioner cigaretskod uden for askebægre og affaldsbeholdere - dagligt! Da kun cirka en fjerdedel af danskerne anslås at være rygere, må der være en del, herunder storrygere, som har svært ved at fjerne skodderne på autoriseret vis, viser hurtig hovedregning. På Langeland har DN seks steder med kontaktpersoner hvorfra man kan samle affald. Tilmelding er ikke nødvendig, man kan bare møde op, oplyser formanden, Carsten Friager. Det foregår fra Lohals Havn ved grillbaren, Nordlangelandshallen ved p-pladsen, Tranekær Kirke ved p-pladsen, Tullebølle Gadekær, Humble ved p-pladsen over for Sparkøbmanden samt Frivilligcentret i Rudkøbing. Fredensvej 1.

Man begynder klokken 10. Flere steder er der en let, gratis forplejning til de frivillige.