Stormøde om VUC: 80 mødte op til debat

- Vi bliver lukket, fordi vi er små, men det synes jeg ikke er en negativ ting, fortalte Anica Stenberg, der læser HF og kan se frem til, at hun skal gøre det sidste år af uddannelsen færdig i Svendborg.

Flere tidligere og nuværende elever på VUC fortalte på mødet, hvad skolen i Rudkøbing havde betydet for dem.

- Lukker man VUC, lukker man Langeland. Så enkelt er det, sagde Arno Kruse, der sidder i kommunalbestyrelsen for Socialdemokraterne.

I følge flere af de fremmødte vil lukningen af VUC være en katastrofe for Langeland.

RUDKØBING: Det var en god blanding af politikere, nuværende og tidligere elever og aktive langelændere, der var mødt op til stormødet på VUC i Rudkøbing torsdag aften. Baggrunden var, at VUC Fyn kort før jul besluttede, at det ikke længere var økonomisk muligt, at køre afdelingen på Langeland videre. En ny uddannelsesreform, FGU, og de såkaldte omprioriteringsbidrag er forklaringen.

Bjørn Brandenborg, der havde taget initativ til stormødet, kunne også fortælle at omkring 600 havde skrevet under på en protest mod lukningen. Foto: Martin Ramsgaard

Økonomien er problemet

På mødet blev det foreslået, at uddannelsesinstitutioner i udkanten får en større pose penge per elev. I dag er tilskuddet det samme uanset, hvor i landet det er.

- Der er ikke noget økonomisk incitament til at lave uddannelse på Langeland. Det eneste man styrer med er penge, og så er det svært, sagde Thomas Borum Reuss, der er leder af VUC på Langeland.

- Det bliver aldrig en god forretning at uddanne folk, i hvert fald ikke en forretning, der kan puttes ind i et regneark, supplerede Bjørn Brandenborg, der har taget initiativ til stormødet og er folketingskandidat for Socialdemokraterne.

Venstres Erling Bonnesen var det eneste folketingsmedlem, der kom til mødet, og han mener, at der er grundlag for at uddannelsen kan køre videre, hvis der er elever nok.

- Hvis der er et elevgrundlag, skal der også være en skole. Vi har jo afsat 60 millioner til det samme, og de skal selvfølgelig bruges, sagde han.

Knap 40 elever læser HF og 9. og 10. klasse på VUC i Rudkøbing, og cirka ti forlader skolen hvert år med et eksamensbevis.