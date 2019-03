Stormøde: Borgere bekymrede for 5G

Rygter om Langeland som et muligt testområde for 5G har fået en gruppe langelændere til at invitere til møde om helbreds- og miljømæssige konsekvenser af indførelsen af 5G.

Initiativtagerne Janina Talasi Ørting, Per Chr. Halling og Sidsel Thevik har inviteret Pernille Schriver, der er biolog, miljøvejleder og formidlingskoordinator i Foreningen for elektro hyper sensitive og Henrik Eiriksson fra Rådet for helbredssikker telekommunikation til at fortælle om deres viden på området.

Mødet holdes på Spodsbjergvej 32 i Rudkøbing hos Sidsel Thevik og Per Chr. Halling den 28. marts fra 19-21.