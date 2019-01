Stormflod II: Sandsække lagt ud for en sikkerheds skyld

Ejeren af Restaurant Neptun på havnen i Rudkøbing har klog af skade sikret sig mod nattens vandstigninger med adskillige sandsække. Trods der ikke varsles om helt så voldsomme stigninger som i sidste uge, er især området omkring Neptun på havnen i Rudkøbing udsat. DMI varsler om voldsomt vejr over hele Langland. I sidste uge gik varslingerne på såvel farligt som meget farligt vejr - kun nordkysten af Fyn har varsling om farligt vejr. Forvarslingen for Langeland gælder en forhøjet vanstand på mellem 1,2 og 1,4 meter over daglig vande. Varslinger gælder fra klokken tre natten til onsdag og til klokken 10 onsdag formiddag. /GIKJ