Stormen bag masser af affald på Langelands strande: Stigruppe med til indsamle skrald

LANGELAND: Stormvejret i begyndelsen af året har været hårdt ved landet på mange måder. Det viser sig også, at det har medført en masse affald, der er skyllet op på strandene. Så nu har den nystiftede forening for stivenner på Langeland tilbudt sin assistance, når Danmarks Naturfredningsforening indbyder til den årlige indsamling af skrald.

Det bliver søndag den 31. marts fra klokken 10, og stivennerne vil være med fire steder på Langeland, oplyser formanden, Jesper Ansbæk.

- Vi vil være til stede langs Øhavsstien, hvor den har sit forløb ved strandene. Folk skal selv medbringe handsker, hvis de har brug for dem, men naturfredningsforeningen vil sørge for affaldssække og lignende, tilføjer han.

Svineproducent Ulrik Bremholm, der er med i bestyrelsen for stivennerne, har givet tilsagn om at hjælpe, hvis affaldsoprydderne undervejs støder på større genstande, som ikke er så ligetil at håndtere. De skal blot notere sig stedet, så vil han rykke ud med firehjulstrækker eller lignende og få det væk fra strandene.

Hvis man vil deltage, kan man møde op på et af fire følgende steder klokken 10 på dagen:

Frivilligcentret i Rudkøbing.

P-pladsen ved gadekæret i Tullebølle.

Ved grillbaren på havnen i Lohals.

P-pladsen ved Tranekær Kirke.