De lokale foreninger og klubber i Kassebølle går igen i år sammen om at samle bysbørn i alle aldre til Store Legedag. Det sker på Kassebølle Friskole på søndag den 26. maj fra klokken 11 til 15.

Her kan man for eksempel prøve at skyde eller eksperimentere med en flødebollemaskine eller en vandmaskine og måske blive inspireret til et medlemsskab af en klub eller forening.

Store legedag er gratis for alle interesserede.