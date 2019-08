En stor eftersøgning med både dansk og tysk deltagelse er stadig i gang ud for Langelands kyst. Et sejlskib drev lørdag formiddag i land nord for Bagenkop uden besætning, og man leder nu efter den tyske sejler, der formodes at være faldet over bord fredag aften.

Fire helikoptere, et fly og mindst otte både har det meste af lørdagen søgt efter en tysk sejler i farvandet syd for Langeland. Eftersøgningen er lørdag aften stadig i fuld gang.

Eftersøgningen blev sat i gang efter et sejlskib uden besætning drev i land nord for Bagenkop på Langeland lørdag morgen.

Seniorsergent ved Forsvarets Operationscenter, Peter Franzen, fortæller, at man formoder, at den tyske sejler, der var ombord, er faldet overbord.

- Vi regner med, at det er sket engang i går aftes, og det gør, at det er et meget stort område, vi er ved at søge igennem. Alt tyder på, at han har haft problemer med masten og er faldet overbord i forbindelse med, at han har været ude for at reparere det, siger han.

Anmeldelsen er sket via den tyske sejlers kone i Kiel. Hun snakkede med sin mand sent fredag aften, hvor han fortalte, at han havde problemer - derfor går man nu ud fra, at han er faldet over bord allerede fredag aften, da han har været ude for at reparere det forreste sejl på skibet, idet der stadig var problemer med sejlet, da båden blev fundet lørdag morgen.

- Vi har mange både dernede, og vi har også helikopter og fly i luften for at finde ham. Men det er altså ikke lykkedes endnu, siger Peter Franzen til Fyens Stiftstiden lørdag aften klokken 18.

- Vi bliver ved med at lede, så længe det tjener et formål. Vandtemperaturen er god i øjeblikket, og vi håber at han har redningsvest på - det har han altid været kendt for at have. Så sandsynligheden for, at han kan overleve, er ret stor. Men vi må også se i øjnene, at det er mange timer, vi har ledt efter ham. Lige nu er det omkring 18 timer, han kan have ligget i vandet, siger han og fortæller, at manden skal være en særdeles erfaren sejler, men at der både har været en del blæst og torden i løbet af natten, som måske kan have snydt sejleren.

Lige nu leder man efter den tyske sejlere i et område fra sydspidsen af Langeland, over mod Lolland og ned mod Kiel, hvor sejleren var på vej mod.

Eftersøgningen har både dansk og tysk deltagelse.