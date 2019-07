Støtte skaffer ny båd til dykkerklub

Langelands Dykkerklub håber på flere medlemmer, når muligheden for at dykke med flaske bliver bedre.

Indenfor 14 dage kan dykkerne i Langelands Dykkerklub se frem til en ny båd, som også vil indebære nye muligheder.

Båden er fem meter lang, har 60 hk og en trailer, så dykkerne kan sejle rundt og udforske havet fra forskellige positioner på øen.

- Den skal både bruges til vragdyk med iltflaske og til undervandsjagt. Det er meget nemmere, når vi kan sejle fremfor at svømme fra sted til sted, siger klubbens formand, Kim Boisen.

Bådkøbet er blevet muligt, fordi Nordeafonden, Fynske Bank og Spar Nord har valgt at støtte dykkerklubben.

- Vi skal af med en lille egenbetaling, men uden den støtte havde det ikke været muligt, siger Kim Boisen.

Langelands Dykkerklub har i øjeblikket 46 medlemmer, hvoraf et par og tredive er aktive. Kim Boisen håber, at den nye båd vil få tallet til at stige.

- De færreste flaskedykkere har lyst til at dykke fra stranden, de vil helst ud med en båd. Og der er nogle, der har sagt, at nu vil de nok melde sig ind, siger Kim Boisen.