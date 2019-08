Stjernespækket storfilm skal skydes på Langeland: Filmer et afsondret sted, der ligner Sønderjylland i 1918

Filmens handling

Filmen tager sin begyndelse i året 1918, og mens solen bager over de jyske kornmarker, så raser den første verdenskrig ude i Europa. I Tyskland indkaldes alle mænd og unge drenge til fronten, og heller ikke de dansksindede sønderjyder får lov at gå fri.Bekymringen er derfor stor hjemme hos Erna (Trine Dyrholm), der lever sammen med sin enfoldige søn, Kalle (Sylvester Byder). For selvom Kalle har fået lægens ord for at være for dum til at gå i krig, møder den gode landbetjent Meyer (Ulrich Thomsen) en dag op i det store militære udtræk og meddeler, at Kalle skal til fronten med preusserne.



Erna har dog ikke i sinde at give op, så hun følger med Kalle til Flensborg for at overtale kommandanten til at lade Kalle slippe. Men da det ikke lykkes hende, bytter hun identitet med en deserterende soldat og klipper håret. Og som 'Menig Julius Rasmussen' lader hun sig indrullere i regiment 86, for hvis den tyske kejser kan bruge Kalle, så kan han også bruge Erna.



Snart befinder Erna sig i en ultramaskulin verden ombord i en troppetransport med kurs mod fronten. Her skal hun ikke bare stå ansigt til ansigt med fjenden, men også med sit livs første stormende, men alt andet end ukomplicerede forelskelse, da hun møder Anton, smeden fra Jels (Anders W. Berthelsen).