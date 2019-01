RUDKØBING: En tørstig tyv var søndag på uinviteret besøg i et pulterrum i en ejendom i Østergade i Rudkøbing. Det skete søndag fra klokken 12.30 til 22.30. Tyven kom via en uaflåst hoveddør indtil opgangen og brød derpå døren indtil et pulterrum op.

Der blev stjålet halvanden kasse øl og otte flasker rødvin af uoplyste mærker til en samlet værdi af 750 kroner. /MILO