Stig åbner cykelforretning i hjembyen

Da Stig Rasmussen mistede sin far for nogle måneder siden, fik det ham til at sætte handling på tanken om at åbne en cykelforretning i Rudkøbing. Den 3. august åbner han HS-Cykler i Østergade 26.

RUDKØBING: Allerede for et år siden gik Stig Rasmussen med idéen om at åbne cykelforretning i Rudkøbing, men der skulle gå et år, før at han gjorde noget ved sagen.

- Jeg mistede min far her i foråret efter et længere sygdomsforløb, og det fik mig til at indse, at man ikke skal spilde sin tid, men tage springet, når der er noget, man gerne vil, siger Stig Rasmussen.

Når 43-årige Stig Rasmussen åbner HS-cykler i Østergade 26 den 3. august, er det samtidig en delvis kommen hjem til hjembyen. For han er født i Skebjerg og har haft sin opvækst og tidlige ungdom i Rudkøbing, inden han for 16 år siden flyttede til Munkebo, hvor han i dag bor sammen med hustruen, Helle.

"HS" i forretningsnavnet er initialerne for parrets fornavne, men det er nu kun Stig Rasmussen, der kommer til at arbejde i forretningen, der lyder samme navn som den deltidsbutik, han har drevet i flere år i Munkebo.

- Den har jeg passet samtidig med, at jeg havde mit job som maskinfører, men nu er den lukket ned, fordi jeg vil gå all in for butikken i Rudkøbing, siger Stig Rasmussen.