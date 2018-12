Sti på Nordlangeland: Tilskud fra Friluftsrådet skal øge opmærksomheden

Friluftsrådet roser projektet og står klar med 60.000 kroner for at øge opmærksomheden.

Snøde: Der bliver nu skabt ekstra opmærksomhed omkring den sti, der har sit forløb rundt i Snødeområdet, og som blandt andet har udgangspunkt ved Nordskolen, men også ved Snøde Udflyttervej. Friluftsrådet har givet penge, så man kan få flere til at få øjnene op for den.

Stien er privat og blev etableret tilbage i Tranekær Kommunes tid. Nu vil tilgængeligheden altså blive øget.

- Sådan et projekt er alletiders. Det et 10 gange mere værd, end hvis kommunen eller staten kommer med initiativet. Og det passer fint med vore ønsker om at få flere til at bruge naturen, siger formanden for Friluftsrådet på Sydfyn, Michael Martin Jensen.

Friluftsrådet har en pulje penge, som man kan dele ud af til øget tilgængelighed, tilføjer Michael Martin Jensen.

- Så vores rolle har været at bære projektet ind til vores hovedafdeling og anbefale det. For der skal blandt andet laves information om det. Man skal oplyse om, hvad folk kan se undervejs. Kultur og natur bliver på den måde sammenkædet, påpeger han.

Friluftsrådet har bevilget godt 60.000 kroner.

Der er etableret shelters, bænke med videre og sat skilte op.

Susanne Fakkemohs, Snøde, der har været involveret i stien, fortæller, at man kan tage en rundgang på omkring 3,75 kilometer i området. Turen kan forlænges ved at man går ad Snøde Strandvej ned til Storebælt. I så fald kan man gå en tur på seks-syv kilometer.