Stafet for Livet: 170 lys i mørket for de tabte, de kæmpende og de sejrende

Pia Lauridsen er en af de heldige, der kan fejre, at hun besejrede kræften. Fredag stod hun side om side med 249 andre om at dele hinandens historier om sorg og glæde, da Stafet for Livet løb af stablen.

"Til minde om Tina. I år havde vi 10-års jubilæum for vores venskab. I juni tabte du kampen, og jeg sørger stadig. Vi har delt hinandens glæder og sorger, grint og grædt sammen. Kære Tina - vi ses igen, når min tid kommer. The show must go on."

Pia Lauridsen er en af en af dem, som sejrede over sygdommen. Derfor går hun forrest sammen med fem andre "fightere", når den 24 timer lange Stafet for Livet bliver skudt i gang.

Vi skal glædes

47-årige Pia Lauridsen er vokset op i Bagenkop, så da hun hørte, at Stafet for Livet kom til barndomshjemmet, gik hun i gang med at samle et hold. Og eftersom hvert hold skal holde stafetten i gang i 24 timer, er hun ganske tilfreds med, at det er lykkes at samle 35 mennesker på holdet.

- Vi skal gå i et døgn, og jeg kan jo ikke gå alene så længe, så jeg havde brug for nogen, der kunne hjælpe mig, siger Pia Lauridsen, der forklarer, at stafetten er et symbol på, at en kræftpatient lever med sin sygdom 24 timer i døgnet.

For Pia Lauridsen er dagen en festdag, fordi indsamlingen kan bruges til at hjælpe andre, så de ikke skal miste.

- Vi har valgt at fejre det og har taget de positive briller på. Når man taler om kræft og dem, man har mistet, kan man godt blive trist. Men vores perspektiv er, at vi skal glædes over hinanden. Vi skal glæde os over, at vi er her endnu, siger Pia Lauridsen og tilføjer:

- Vi kæmper for dem, der selv kæmper. Vi samler også penge ind til dem, som skal kæmpe - og forhåbentlig vil vinde.