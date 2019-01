Sprængte radiatorer igen: For højt vandtryk efterlod store dele Rudkøbing uden varme

Store dele af Rudkøbing var uden varme det meste af tirsdagen, og et for stort pres i rørene fra Midtlangeland Fjernvarme betød at både vandrør og radiatorer brød sammen.

Da pumperne startede op igen, var trykket så hårdt, at varmeledningener i vejen blev sprængt tre steder i Rudkøbing, og et ukendt antal radiatorer lækkede vand.

Under demonteringen af en måler skete der en kortslutning, der fik pumperne til at gå i stå.

- Jeg var tilfældigvis lige på vej ud for at tørre mit hår, så det var held i uheld, jeg opdagede det, siger Jytte Jensen.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at for højttryk i rørerne fra fjernvarmen skaber problemer. Tilbage i 2013 betød for et for højt tryk - der skyldes helt andre årsager - at der kom vandskader på fire adresser i Rudkøbing.

Blandt andet hos Finn Birger Hansen i Ørstedsgade, hvor radiatorerne lækkede vand, og der kom en vandskade.

- Jeg kan ikke huske præcist, hvad der var årsagen, men det var for højt tryk på vandet, siger han.

Sagen kører nu i øvrigt ved retten i en opsigtsvækkende sag, der handler om, hvem der har ansvaret og skal betale - ejerens forsikringsselskab eller Midtlangeland Fjernvarme.

Fjernvarmeselskabet tabte sagen i byretten i sommer, men ankede til landsretten, hvor den skal for i løbet af foråret.

Midtlangeland Fjernvarme opfordrer på deres hjemmeside folk til at henvende sig til deres forsikringsselskab, fjernvarmeselskabet kan dog selv komme til at hænge på regningen senere.

Sagen har dog ingen økonomisk betydning for hverken Finn Birger Hansen eller nogen af dem, der har fået vandskade tirsdag.

Jytte Jensen i Strandgade glæder sig over, at det ikke gik værre, end det gik.

- Vi plejer at være seks uger på Malta på denne tid, og det var vi så heldigvis ikke i år, slutter hun.