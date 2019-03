Sportslørdag: Langeland dropper det fynske arrangement

LANGELAND: Økonomiudvalget har indstillet, at Langeland Kommune ikke længere skal deltage i Sportslørdag. Dermed sparer kommunen de 15.000 kroner det koster at være med.

Et enigt Folkeoplysningsudvalg har dog skønnet opbakningen på Langeland er for lille, og at en eventuel reklameværdi ikke står mål med investeringen.

Det har Økonomiudvalget så taget til efterretning.

Sportslørdag er et fælles fynsk arrangement, hvor fynske idrætsfolk fejres, og der der uddeles priser til de bedste. Arrangementet foregår i januar måned i Odense Idrætspark.

Langeland kommune har været med med i Sportslørdag siden 2016, og pengene har Økonomiudvalget taget fra deres Udviklingspulje. /MARAM