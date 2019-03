SPODSBJERG: De nedsatte priser på at køre over Storebæltsbroen får nu direkte konsekvenser for den nye ejer af færgerne på Spodsbjerg-Tårs-ruten, Molslinjen. Det fortæller TV2s regionalestation TV ØST.

Det er ifølge TV-stationen det lollandske transportfirma Sax-Trans, der ind til for nylig havde 1000 - 1500 transporter om året på ruten. Nu kører de over broen i stedet.

- Den omsætning vi flytter fra færgen, er nok halvanden million kroner. Jeg kan ikke forstå at rederiet ikke er indstillet på at sætte priserne ned til det samme, så de kunne få den omsætning igen, siger Flemming Wener Jensen, der er direktør i Sax-Trans til TV-stationen.

Molslinjen, der overtog ruten i december 2018, afviser dog at sætte prisen ned, og ifølge kommunikationschef i rederiet Jesper Mack, har man en dialog med Sund & Bælt om at rette skævvridningen af markedet op.

- Det er en stor opgave for os, hvis vi skal konkurrere med statskassen, siger Jesper Mack til TV-stationen. /MARAM