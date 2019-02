Spejderlivet hitter på Strynø: Cirka 25 børn er med i ny gruppe

- Børnene havde nogle stress-ting at slås med, blandt andet de meget store skoler, der er derovre, så vi besluttede at prøve noget helt andet. I et mindre samfund har man den naturlige stopklods, at det er begrænset, hvad der er af muligheder, og hvad man kan sige ja til. Det kan sagtens være et gode, påpeger Stine Østengaard, som også er tropsleder for spejderne på Strynø, som er del af Det danske Spejderkorps (de blå spejdere).

Hun er selv med sin familie, mand og to sønner på 13 og 12 år, flyttet fra København til Strynø for halvandet år siden. Og familien nyder det.

Spejdergruppen på Strynø er oprettet som et initiativ til at vise børn og unge, at vintermørke, kulde, regn og rusk ikke behøver være ensbetydende med, at man sidder med sin mobiltelefon, sin ipad, computer og lignende elektroniske apparater det meste af tiden, fortæller Stine Østengaard.

Mange børn

Hun har selv været spejder tidligere i sit liv og fik ideen til at prøve at se, om man kunne få gang i en gruppe på Strynø.

- Det er på grund af transporten for sent at tage til Rudkøbing, hvis man vil være spejder, og der er mange børn på Strynø, cirka 35 inklusive babyer. Samtidig ville vi som nævnt gerne få de unge væk fra computere og lignende. Om sommeren er det intet problem, her sker så meget, og man kan tage hen at bade hver dag. Men når september kommer, og der kommer flere brandmænd ved stranden, så bliver det sværere.

Samtidig ville hun også gerne se, om vennerne til hendes børn, August og Oscar, kunne være interesserede i at gå til spejder.

- Vi lavede blandt andet nogle udfordrende konkurrencer, for eksempel en gåtur hele natten. Vi satte dem til at bygge tårn af rafter. Der skulle bygges og tændes bål - uden tændstikker. Man skulle prøve at sende morsebeskeder 10 meter oppe i et træ. Og vi fik kammeraterne på "krogen", fortæller Stine Østengaard.

Så blev der holdt et et dags-arrangement på Strynø, hvor man skulle lege live-settlers, en slags nybyggerkonkurrence med diverse opgaver, som man kunne få points for. 40 deltog i løjerne.

- Da dagen var slut, stod vi med 20 børn og fire voksne, der gerne ville være med i en spejdergruppe, og det var tidsnok til, at vi kunne nå at komme med på sommerlejr. Vi var sammen med min gamle gruppe fra København, og det foregik i Söderåsen i Skåne.

Det et tredje gang, at der etableres spejdergruppe på Strynø, har hun fået at vide.