Spejdere på Strynø: Opbakning og tilskud fra Friluftsrådet

STRYNØ: Spejderne fra Strynø har allerede fået bevågenhed fra Friluftsrådet, der har bevilget 35.000 kroner til indkøb af en brændeopvarmet telt. Der er tale om en tipi, så røgen kan slippe ud i en åbning for oven.

- Men da vi var på tur til en spejderhytte på Thurø for nylig, havde vi sørget for at indkøbe en kuliltealarm. Folk skulle jo trygt kunne sende deres børn afsted. Alarmen viste heldigvis nul hele weekenden, fortæller gruppe- og tropsleder Stine Østengaard.

På Thurø havde de blandt andet besøg af en jæger, som demonstrerede, hvordan man skærer en fasan op og tilbereder fuglen, lige som to unge klatreinstruktører viste, hvordan man kommer op i højderne.

Når det foregik på Thurø, hænger det sammen med, at gruppen ikke har egen hytte på Strynø. Normalt mødes man hos Stine Østengaard og hendes familie i deres hus på Møllevejen. Også hendes mand, Simon Østengaard, er med i spejderarbejdet.

Spejderne vil naturligvis gerne have egen hytte, men det har ikke topprioritet.

- Vi havde søgt nogle midler, men kom ikke igennem. Og skal vi opnå det, skal vi have fonde med, lige som vi skal have tilladelse fra Langeland Kommune, hvis vi vil bygge en hytte. Men vi tager det roligt. Det vigtigste for os er at have øje på aktiviteterne, så vi bevarer interessen, og så må vi se, om det andet kommer senere, siger Stine Østengaard.