Sparekrav på Langeland: Nok nødvendigt at finde 5,8 millioner kroner

LANGELAND: På det seneste møde i Økonomiudvalget fastholdt medlemmerne, at man skal finde 10 millioner kroner i besparelser, effektiviseringer og omprioriteringer. Da man ikke kan nå meget længere ad vejen med effektiviseringer, undgår man ikke at se på besparelser med efterfølgende serviceforringelser, påpeger borgmester Tonni Hansen (SF) efter mødet.

Beløbet i besparelser for 2020 ligger på cirka 5,8 millioner kroner, som det ser ud nu.

- Desværre, men det er en bunden opgave. Vi havde nok håbet på, at situationen ville udvikle sig til det bedre. Men vi har jo kendt de totale beløb, siden vi genåbnede budgettet for 2019 i foråret og også tog en ordentlig bid af arbejdet med 2020 ved samme lejlighed, tilføjer borgmesteren.

Tiden er knap. Der skal ligge et forslag, som de 15 medlemmer af kommunalbestyrelsen skal drøfte, når der holdes budgetseminar 30. september. Samtidig vil offentligheden kunne følge med, fordi økonomien bliver drøftet i det politiske forum.

Tonni Hansen mener, at kommunalbestyrelsen så vidt muligt skal pege på konkrete steder, hvor man vil spare. I stedet for de såkaldte blokbesparelser, som er den metode, hvor det enkelte fagudvalg får stukket det beløb ud, der skal spares. Og så i øvrigt bagefter selv må finde ud af at udmønte besparelsen.

- I det hele taget skal vi tage så stort et politisk ansvar som muligt. Og så kan vi enten drøfte tingene i Økonomiudvalget eller på et gruppeformandsmøde med alle fem partier.

Inden for få dage forventes i øvrigt et resultat af økonomiforhandlingerne mellem regeringen og KL (Kommunernes Landsforening). Herefter kan man begynde at forhandle om de vigtige tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner, der tildelte Langeland 36 millioner kroner for 2019. Håbet i hvert fald det samme næste år.