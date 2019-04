Sparekniven må igen frem på Langeland: Bred aftale om opbremsning efter store merudgifter

Langeland Kommune har således i år indtil videre lavet tillægsbevillinger på samlet set 23,3 millioner kroner. Målsætningerne i budgetforliget har derfor ændret sig i sådan en grad, at der har været behov for, at forhandlingerne mellem samtlige aftalepartier i budgetforliget blev genoptaget, oplyser partierne i en pressemeddelelse.

LANGELAND: Et voldsomt øget pres på udgifterne på flere områder betyder, at Langeland Kommune nu bremser op. Alle partier i kommunalbestyrelsen har således onsdag indgået en tillægsaftale til budgetforliget, som indebærer besparelser. De første træder i kraft allerede i år, de næste i 2020.

Penge nok lige nu - men der skal handles

- Formålet med tillægsaftalen er at sikre en genopretning af Langeland Kommunes økonomi. Jeg er glad for, at samtlige partier står bag aftalen og dermed påtager sig det politiske ansvar for at sikre en udmøntning af aftalen. Besparelserne de kommende år er desværre nødvendige for at sikre en sund økonomisk balance mellem kommunens udgifter og indtægter, siger borgmester Tonni Hansen (SF) i pressemeddelelsen.

I aftalen lægger de fem partier i kommunalbestyrelsen vægt på, at man ikke er presset direkte på likviditeten, som er bygget op over de seneste ord. Eller med andre ord er der penge nok til "at klare til dagen og vejen" lige nu, men det kan på længere sigt blive et problem. Delt overhovedet at kunne skaffe cirka 15 millioner kroner til nye anlæg (veje, havne, plejehjemspladser m.v.), som der er politisk ønske om, dels at overholde de krav, som staten stiller til kommunernes økonomi. Risikoen for at få en sanktion er til stede.

Der er allerede sat en række initiativer i gang. Ældreområdet bliver gennemset, man skal arbejde videre med at få sygefraværet hos kommunens ansatte ned, man gennemgår det specialiserede børneområde og skal have en handleplan på området, man skal se på, om man kan vente med eller lade være med at genbesætte ledige stillinger m.m.

Kommunalbestyrelsen har stadig en målsætning om, at der kommer en udligningsreform, så rige og fattige kommuner stilles mere lige. Spørgsmålet får borgmesteren og nogle af hans kolleger mulighed for at drøfte med økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), når ministeren fredag gæster ø-kommunernes årlige møde, som finder sted i Rudkøbing denne gang.