Spareboksrøverier efterforskes stadig

- Det er en forening, bestående af flere af vores kunder, som lægger penge i boksen. Den har et socialt formål, da vi to gange om året holder en fest, så det gør det ekstra trist, siger Petrine Breum, som har drevet værtshuset siden 2017.

Organiseret tyvebande?

Petrine Breum er af den opfattelse, at der er sammenfald mellem spareboksrøverierne - for eksempel fik Kasket Karl i Rudkøbing, ugen før det skete på Dueslaget, stjålet værtshusets boks, ligesom Kahytten - også tidligt om morgenen den 29. april - fik frarøvet en boks.

At tyvene også har gjort et grundigt forarbejde, er Petrine Breum heller ikke i tvivl om.

- Vi ved, at tyvene er blevet filmet på overvågningskameraet på Kahytten i Svendborg, og at der går under et halvt minut, fra de er brudt ind, til de er væk igen. Hos os har de lige som de andre steder også gået direkte efter boksen uden at tage hverken spiritus eller andet, så det tyder på, det er nøje planlagt, siger hun.

Derfor håber de på det lokale værtshus på, at tyvene snart vil blive fundet.

- Det er ærgerligt, at sådan noget sker. Og det er jo ikke værtshuset, det går ud over, men private mennesker, som ønsker at være sammen om noget - men det tænker tyvene jo nok ikke på, siger Maria Hellemose, som er en af spareforeningens medlemmer på Dueslaget.

Hos Fyns Politi kan de ikke komme med detaljer i hverken sagen fra Dueslaget eller de andre steder på Sydfyn, men de oplyser, at efterforskningen stadig er i gang.