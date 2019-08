Sorter og smag: Samarbejde på gods på Langeland

HENNETVED: Onsdag inviterer interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer i et samarbejde med Skovsgaard Gods til en dag med sorter og smag på programmet. Det foregår på Skovsgaard Gods. Dagen handler om at styrke samarbejdet mellem producenter af økologisk grønt og kantinekæder, hotelkæder og restaurationskæder. Ifølge Langbrug og Fødevarer går programmet ud på, at kæderne reserverer et stykke af en mark hos en økologisk producent. Herfra planlægger producenten og kæden sammen, hvilke afgrøder der skal dyrkes på marken og bruges i den pågældende kædes køkken. Der vil være forskellige oplæg i løbet af dagen, der begynder kl. 9 og slutter 14.30. /catma.