Sommerhusejere: Vi har ikke vidst, at der mangler huse

Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland har ikke været klar over, at der er akut behov for flere udlejningshuse, fortæller formand Lennart Jørgensen. Foto: Hans Sturesson

Ifølge Lennart Jørgensen, formand for Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland, er der ingen, der har bedt sommerhusejerne om at være med til at imødekomme den stigende efterspørgsel på udlejningshuse.

2019 bliver formodentlig endnu et rekordår, hvor Novasol løber tør for ledige sommerhuse på Langeland, og derfor er firmaet gået på jagt efter flere udlejere. Den information er dog ikke nået frem til de langelandske sommerhusejere - i hvert fald ikke til deres paraplyorganisation, Fællesforeningen for Sommerhusejere på Langeland, fortæller formand Lennart Jørgensen. - Jeg har godt læst i avisen, på nettet og forskellige steder, at der har været gang i udlejningen, og det er jo rigtig godt. Men at der skulle være et problem, er der ikke nogen, der har rejst over for os i fællesforeningen - og heller ikke min lokale grundejerforening, siger han.

Sommerhuse på Langeland er i disse år på populære, at udlejningsfirmaer har svært ved at finde plads til de mange turister, der kommer fra eksempelvis Tyskland. Foto: Hans Sturesson

Vil tage det op Foreningen for Sommerhusejere på Langeland er en forening for alle sommerhusejere og ikke kun de, der lejer ud. Når foreningen mødes og agerer talerør overfor Langeland Kommune, er der mange andre emner end udlejning på dagsordenen, og Lennart Jørgensen har derfor ikke noget konkret bud på, hvorfor der ikke er flere sommerhusejere, der stiller deres hus til rådighed, og om Novasol vil få held med at finde frem til nye udlejere. Han fortæller dog, at han nu vil få taget emnet op ved et af foreningens kommende møder, blandt andet fordi udlejning kan være en god forretning med det nye bundfradrag på 40.900 kroner. - Det tænker jeg, vi skal. Det gør vi jo altid, når der popper noget op. Vi skal have møde i uge otte, og så er vi ved at planlægge vores årsmøde i september, siger Lennart Jørgensen.