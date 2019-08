Sommerfuglefigur på Langeland: Kærlighedshotel for insekter

Alfio Bonanno (tv) og Brandon Ballengée igang med at færdiggøre en af de fire vinger i sommerfuglen almindelig blåfugl, der udgør "Love Motel for Insects". Foto: Gitte Kjeldal

Den amerikanske kunstner Brandon Ballengée er i gang med at færdiggøre sit Love Motel for Insects inden forpremieren på værket ved Naturama i aften og den endelige opsætning i Tickon i Tranekær søndag aften

RUDKØBING/TRANEKÆR: Brandon Ballengée måler og skærer aluminiumsnet ud i baner med hjælp fra Alfio Bonanno. Den amerikanske kunstner og biolog ankom sent onsdag aften til Rudkøbing og arbejder for at færdiggøre den firevingede sommerfuglefigur, der skal agere kærlighedshotel for insekter "Love Motels for Insects" i Tickon, Tranekær internationale Center for Kunst og Natur. Værket bliver opsat på prøve ved Naturama i Svendborg fredag klokken 21.30, og her kan publikum få den førte oplevelse af insekter, der tiltrækkes af det ultraviolette lys og sætter sig på aluminiumsnettet. Siden bliver værket opstillet søndag klokken 21.30 i Tickon i slotsparken i Tranekær, som værket er skabt til. Her vil værket kunne ses hver aften frem til 11. august. Herefter vil værket kun blive taget frem ved bestemte lejligheder.

Aktiviteter i Tickon Der er en lang række aktiviteter i Slotsparken i Tranekær i anledning af de to nye værker.Mandag formiddag, 5. august kl. 10.30, er der fugletur i parken ved ornitologen Claus Dalskov, mens kunstneren Alfio Bonanno mandag eftermiddag, kl. 13-15, holder workshop, hvor børn - og voksne - kan lege med at lave dyr og insekter af grenstumper.



Tirsdag og onsdag, 6. og 7. august kl. 13-15, byder på flere workshops. Her vil Klaus Rønnebro lave drager, mens Iben Friis Jensen sammen med børnene maler insekter på dragerne. Også kunstner Susanne Eriksen holder workshop, hvor hun viser, hvordan små insekter kan skabes ud af de mest gængse materialer.



Onsdag formiddag 7. august kl. 10.30, er det biologen Carsten Hunding, der guider rundt i parken på jagt efter spændende vækster og dyr.

Aluminiumsnet sættes over rammerne, der belyses med ultraviolet lys og tiltrækker sommernattens insekter. Foto: Gitte Kjeldal

Arter forsvinder Som både biolog og kunstner er Brandon Ballengée stærkt optaget af miljø, økologi og biodiversitet. Og Love Motel for Insects er ikke udelukkende et kunstværk formet som sommerfuglen Almindelig Blåfugl, men også et indlæg i debatten om biodiversitet. - Mennesket er i gang med en masseudryddelse, og FN slog for kort tid siden alarm og understregede, at vi er igang med af udrydde arter i rekordfart. Der er færre og færre insekter i verden. Og det er mennesket, det kommer til at gå hårdest udover. Vi kan maksimalt overleve i tre år, hvis vi udrydder alle insekter, siger Brandon Ballengée. - Det handler min kunst om, og jeg har lavet mange lignende Love Motels for Insects rundt om i verden, de er alle karakteriseret ved de insekter, der er særligt truede i det aktuelle område. Jeg har undersøgt hvilke insekter, der i det her område er truet og faldt over sommerfugle, fortæller Brandon Ballengée.

Nemt at gøre noget Brandon Ballengée arbejder i Louisiana som biolog og har skrevet phd. om, hvordan olieudslippet fra boreplatformen Deepwater Horizon i 2010 påvirkede fiskene i Den Mexicanske Golf, desuden arbejder han med, hvordan frivillige kan være med til at indsamle data og bevare vilde dyr og planter. Brandon Ballengée, hans hustru og to børn har selv taget konsekvensen for at sikre arterne. - Vi har købt en tidligere soyamark, plantet tusind træer og alle mulige forskellige planter, og i løbet af kort tid vrimler det med insekter, fortæller han. - Når to kunstnere fra Brooklyn kan gøre det, kan alle gøre det. Det er i virkeligheden ikke svært at gøre noget for biodiversiteten, hvis man vil det, siger han. Brandon Ballengée har fået kontakt med Alfio Bonanno, der er idemanden bag Tickon, gennem fælles bekendte i Irland, og han har tidligere skullet skabe et værk i slotsparken i Tranekær. Dengang lykkedes det ikke at skaffe penge til arbejdet. Det er det nu, og sammen med Chris Drurys netop indviede "Linden Cloud Chamber" er det de første nye værker i Tickon, siden Dan Snow i 2011 skabte stenlabyrinten Diamond Mines. Med både Drury og Ballengées værker understreger Tickon sin forbindelse ikke bare til natur og kunst, men også til videnskaben.