Rudkøbing: Det nye tiltag "Sol og Strands lokale håndsrækning" har nu fundet de tre projekter, som hver modtager en pose penge fra Sol og Strand Feriehusudlejning. I alt er der 30.000 kroner i puljen, og nu er det op til borgerne selv at afgøre, hvordan pengene skal fordeles.

De tre kandidater skal nu i gang med at producere en video, som fortæller om projektet, og herefter får husejerne mulighed for at afgive deres stemme. I august løftes sløret for, hvordan pengene fordeles.

De tre kandidater er koncert på Humble Stadion, Dansk Søredningsselskabs assistance til fritidssejlere og støtte til eventen "Land og By mødes".

- Vi har modtaget nogle spændende ansøgninger, som vidner om, at der er mange ildsjæle, der virkelig gerne vil gøre en forskel for vores lokalområde, og det er dejligt at se, siger Lene-Marianne Nielsen, der er bureauchef hos Sol og Strand i Rudkøbing, i en pressemeddelelse.