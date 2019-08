Slut med kræftscreening på Langeland: - Endnu en centralisering rammer yderområderne

De langelandske mammografibusser bliver nedlagt og erstattes med et screeningssted i Svendborg. - Endnu en centralisering rammer yderområderne, lyder det fra formanden for Langeland Kommunes sundhedsudvalg.

Men fra august 2020, hvor de nye screeningsenheder træder i kraft, vil kvinderne skulle køre til Svendborg for at blive screenet, og det er Lisa Pihl Jensen kritisk overfor.

Alle kvinder mellem 50 til 69 år tilbydes screening for brystkræft hvert andet år. For kvinderne på Langeland og Strynø har screeningen indtil nu foregår fra fire mammografibusser, der hvert andet år er på Langeland i fire uger.

- Vi mener, at beslutningen er et markant kvalitetsløft til vores screeningsprogrammer. Med busserne er der situationer, hvor kvinderne ikke bliver screenet på rette tidspunkt, men det bliver nu ændret, fordi de nye screeningssteder vil have åbent hver dag. Kvinderne kan derfor komme til på rettet tid og får bedre muligheder for at finde en tid, der passer dem, siger formanden for regionens sundhedsudvalg, Poul-Erik Svendsen (S).

I regionen mener man derimod, at beslutningen vil give et kvalitetsløft på området.

- Det er jeg rigtig, rigtig ked af. I allerhøjeste grad. Der bliver igen centraliseret, og det rammer yderområderne. Jeg kan ikke se det kvalitetsløft, som regionen taler om, for det har stort set ikke været et problem med screeningen her. Jeg er sikker på - og har en forventning om - at det har kørt, som det skulle, siger Lisa Pihl Jensen.

Mammografibusserne på Langeland og i resten af regionen bliver nedlagt og erstattet af i alt otte faste screeningssteder. Et af stederne bliver i Svendborg. Det besluttede regionsrådet i Region Syddanmark mandag eftermiddag - til stor ærgrelse for Lisa Pihl Jensen (S), der er formand for Langeland Kommunes Sundhedsudvalg.

LANGELAND: Skaber det mere sikkerhed for kvinderne, at de langelandske mammografibusser bliver nedlagt og erstattet af et screeningssted i Svendborg, eller er det til skade for kvinderne? Det spørgsmål deler vandene.

Færre vil bliver undersøgt

Hun anerkender, at det kan være en fordel for nogle at kunne vælge mere frit mellem tiderne til en screening. Men hun ser det som et problem for mange, at de skal køre til Svendborg for at få gennemført undersøgelsen.

- Busserne var tæt på her, så det var nemt for folk at komme til. Nu skal man tage fri fra arbejde for at komme afsted. Vi er ikke enige i beslutningen, og jeg frygter, at den betyder, at færre kvinder vælger at blive screenet på grund af transporten, siger hun.

Lisa Pihl Jensen har tidligere foreslået, at der som kompensation for de nedlagte busser bliver oprettet en afdeling for screening i røntgenafdelingen i Rudkøbing, men det afviser formanden for regionens sundhedsudvalg.

- Det handler om, at vi skal have fagfolk siddende hver dag og kunne holde åbent hver dag. Der skal et vist antal kvinder til for at kunne have bemanding på fuld tid. Det vil man ikke kunne på mindre screeingssteder, som en afdeling i Rudkøbing vil være, og så falder hele idéen om, at man skal kunne komme til hver dag, siger Poul-Erik Svendsen.

Han understreger, at der er tale om raske personer, og derfor ser han det ikke som et problem, at kvinderne skal køre til Svendborg for at bliver undersøgt.

- Det er et tilbud til raske mennesker. Hvis der var tale om syge mennesker, skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan, for at få det så decentralt som muligt, siger Poul-Erik Svendsen.

Med regionens beslutning bliver der fra august 2020 otte faste screeningssteder, der vil være på sygehusene i Svendborg, Odense, Fredericia, Sønderborg, Tønder, Grindsted, Haderslev og Esbjerg.