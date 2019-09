Slut med at betale ekstra for at køre med natbussen

Fynbus afskaffer nattillægget, så man ikke længere skal betale ekstra, når man køber kontantbillet til natbussen eller kører med natbussen på en DSB-billet.

Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Afskaffelsen af tillægget kommer, fordi man vil gøre billetsystemet enklere. Hidtil har der været 50 procents tillæg på en tur med natbussen, men natten mellem 31. august og 1. september er den sidste nat, hvor man skal betale nattillægget.

Baggrunden for ændringerne er, at antallet af kunder, der har betalt nattillæg har været kraftigt faldende, da langt de fleste bruger rejsekort eller køber billet via Fynbus' app - billettyper som også hidtil har været uden nattillæg. /cak