Skolestart: 64 langelandske børn starter i 0. klasse

LANGELAND: Lærings-, Social- og Kulturudvalget har kigget på, hvordan antallet af børn vil udvikle sig på Langeland i kommende år.

Ifølge Danmarks Statistik vil der i løbet af 2019 være 230 børn i Langeland Kommune mellem 0 - 2 år.

Ifølge prognosen forventes tallet at stige en anelse hvert år frem mod 2026, hvor tallet stabiliserer sig omkring 250 børn i alderen 0-2 år. Det er dog vigtigt at tilføje, at en prognose er et øjebliks billede og kan ændre sig.

Tallet for børn, der skal passes er stabilt, men der er en mindre stigning i antallet af børn, som passes i private dagtilbud. Oversigten viser også, at der generelt er færre børn i område Syd.

Indskrivning til kommende 0. klasser på er netop afsluttet. Der er ialt 64 børn, der starter i skolen efter august, og de fordeler sig sådan:

Nordskolen: 6, Ørstedskolen: 48, Humble skole: 13, Strynø: 3, Kassebølle Friskole 1 og Magleby friskole 3. /maram