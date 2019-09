Skolebestyrelsens formand i Humble: Spændt på fortsættelse i parkeringssag

HUMBLE: Formanden for skolebestyrelsen ved Humble Skole, Thit Greve, finder det tankevækkende, hvad der er sket i Sundhedsudvalget, og hun venter spændt på fortsættelsen.

- Det ville være rigtigt interessant, hvis administrationen blev bedt om at kigge på andre muligheder, og jeg er da glad for, at flere medlemmer i Sundhedsudvalget slår på høringssvarene i deres argumentation for ikke at ville indstille nogen af løsningerne.

- Nu er der jo også et høringssvar fra en mor, Charlotte Lyder, til tre børn på Humble Skole og børnehuset Rævehøj, som bakker op om, at man tager asfaltstykket ved skolen. Hun mener ikke, at det bliver brugt ret meget, og at skolen har plads nok. Kan hun ikke have ret i det?

- Den holdning har hun naturligvis lov til at have. Jeg er ikke enig og hæfter mig ved, at den altovervejende del af høringssvarene mener, at man bør lade legearealet mellem Hallinggade 23 og skolen være, svarer Thit Greve.

Charlotte Lyder påpeger i sit svar, at man dog i stedet for 32 pladser på det asfalterede areal mellem Hallinggade 23 og skolen skal nøjes med 26, så overgangen fra p-pladser til indgangsomrpåde til skolen sker i lige linje og til mindst gene for alle.

- Jeg anbefaler, at der lånes/købes/etableres 10 p-pladser ved hallen og seks pladser ved "lærernes" p-plads, som ligger ud til hovedgaden, skriver Charlotte Lyder, der mener, at højest 7-10 børn bruger det asfalterede stykke.

- Brug vores penge fornuftigt og få delt den plads, der er, så der er plads til os alle. Jeg mener, at det i den grad vil være spild af penge at anlægge mere asfalt, afslutter Charlotte Lyder i sit høringssvar.

Til gengæld vil skolebestyrelsen have den løsning, den såkaldte model 10, hvor alle p-pladserne etableres inde i haven til Hallinggade 23. Det er den dyreste model.

- Hvordan med økonomien? Langeland Kommune har i forvejen ikke voldsomt mange penge?

- Jeg er med på, at økonomien er presset, og at man har investeret penge i at renovere Hallinggade 23. Men jeg synes stadig, at man skal se, om det er muligt at finde en løsning, så man ikke generer skolen, hallen og andre i området, svarer Thit Greve.

Alle høringssvarene kan ses som bilag til Sundhedsudvalgets dagsorden for mødet 29. august.