Den 29. juni sidste år blev en dengang 26-årige mand dømt for drab på sin gravide ekskæreste og hendes nye kæreste. Manden skød de to ned i Snøde på det nordlige Langeland 17. april 2016.

Mandens dengang femårige datter, som han havde sammen med sin ekskæreste, var vidne til drabene.

Straffen til den 26-årige mand lød i Retten i Svendborg på fængsel på livstid, men allerede dengang meddelte hans forsvarer, Ulrik Sjølin Pedersen, at sagen ville blive anket til landsretten med et ønske om, at straffen ikke skal være hårdere end de 16 år, som han procederede for i byretten - blandt andet fordi den 26-årige nægter at have planlagt drabene i Snøde.

- Vi gjorde gældende, at anklageskriftet ikke opfyldte betingelserne, og det har Retten i Svendborg forholdt sig fuldstændig tavst til, sagde Ulrik Sjølin Pedersen, da dommen var faldet i juni sidste år.